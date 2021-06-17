В Рязани отключили горячую воду в 46 домах

До 30 июня её не будет по следующим адресам: улица Кальная, дом №11 (д/сад №26), №22 корпус 1 (д/сад №41), №17 (школа №73), №15, №18, дом №18 корпус 1, №23, №24, №25, №31, №33, №35, №38, №42; улица Быстрецкая, дом №26 (д/сад №36), №9, №9 корпус 1, №15, №19 корпус 1, №20, №23, №24, №25; улица Макаренко, дом №1; улица Есенина, №1б; Касимовское шоссе, дом № 13, №23 корпус 2, №23 корпус 3, №25/1, №25/2, №27; улица Новая, дом №27, №27а, №68/22, №84; площадь Попова, дом №6/6; улица Попова, дом 18, №19/43, №22/51; улица Радиозаводская, дом №1, дом №1 корпус 1, №1 корпус 2, №11/27, №35; улица Фирсова, дом №29; улица Электрозаводская, дом №51.