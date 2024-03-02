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Экран AMOLED 6,7 дюйма 120 Гц, 64-мегапиксельная камера, IP65, 5000 мА·ч и 67 Вт в смартфоне толщиной всего 7,5 мм. Представлен Oppo F25 Pro 5G

Экран AMOLED 6,7 дюйма 120 Гц, 64-мегапиксельная камера, IP65, 5000 мА·ч и 67 Вт в смартфоне толщиной всего 7,5 мм. Представлен Oppo F25 Pro 5G

Ассортимент смартфонов Oppo пополнился новой моделью — Oppo F25 Pro 5G. Устройство тонкое (7,5 мм) и довольно легкое (177 граммов), а ещё тут не часто встречающаяся в смартфонах среднего уровня защита от пыли и воды IP65.

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