Экран AMOLED 6,7 дюйма 120 Гц, 64-мегапиксельная камера, IP65, 5000 мА·ч и 67 Вт в смартфоне толщиной всего 7,5 мм. Представлен Oppo F25 Pro 5G

Ассортимент смартфонов Oppo пополнился новой моделью — Oppo F25 Pro 5G. Устройство тонкое (7,5 мм) и довольно легкое (177 граммов), а ещё тут не часто встречающаяся в смартфонах среднего уровня защита от пыли и воды IP65.