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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja T...

Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja T...

Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last RoninКевин Истмен, один из создателей Черепашек-ниндзя, недавно поговорил с Game Informer о предстоящей видеоигровой адаптации серии комиксов TMNT: The Last Ronin.

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