Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja T...

Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last RoninКевин Истмен, один из создателей Черепашек-ниндзя, недавно поговорил с Game Informer о предстоящей видеоигровой адаптации серии комиксов TMNT: The Last Ronin.