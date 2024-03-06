Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja T...

Соавтор “Черепашек-ниндзя” помогает в создании мрачного экшена Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last RoninКевин Истмен, один из создателей Черепашек-ниндзя, недавно поговорил с Game Informer о предстоящей видеоигровой адаптации серии комиксов TMNT: The Last Ronin.
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