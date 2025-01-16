Интеллектуальная яма для украинской молодежи

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А чьо вы за них переживаете? Они скоро ВСЕ будут считаться пострадавшими от войны, и "Россия - щедрая душа! " возьмётся их обучать полезному, доброму, вечному. Без проверок,кзаменов и пр. И бесплатно. Так что не переживайте за то, что физику, эти, биологию вна Украине отменят. Мы же квартиры мигрантам дарим! И тут будет-то же самое! Мол, жалко их, дети же не виноваты нив ею