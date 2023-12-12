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Несекретные материалы

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Неожиданное откровение: ОПЕК+ отказалась «покончить с собой», чтобы угодить климатической повестке

Неожиданное откровение: ОПЕК+ отказалась «покончить с собой», чтобы угодить климатической повестке

На саммите COP28 в Дубае случились все возможные ситуации, даже скандалы. Однако, чего конференция не принесла, так это каких-либо сюрпризов, когда дело дошло до, пожалуй, центральной темы заседания: согласия на постепенный отказ от нефти, угля и природного газа.

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