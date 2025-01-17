Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Легендарную квартиру Александра Градского затопило: вдова подала в суд и требует 5,5 миллионов

Легендарную квартиру Александра Градского затопило: вдова подала в суд и требует 5,5 миллионов

После смерти Градского его вдова унаследовала так много недвижимости, что уследить за происходящим в каждом помещении практически невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх