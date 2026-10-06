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Александр Волков: «Я как будто попал в ловушку и стал гейткипером для UFC»

Боец UFC Александр Волков предположил, почему ему не дают титульный бой. «Дадут ли мне титульный бой? Думаю, мне сейчас ничего не могут пообещать, потому что происходит много вещей.

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