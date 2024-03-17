Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Признают ли Фонд "Холокост" иностранным агентом?

Признают ли Фонд "Холокост" иностранным агентом?

Нынешняя практика признания физических и юридических лиц иностранными агентами в общем и целом вызвала в обществе понимание и одобрение.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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3 час.
АБ
Алексей Белоусов
Признать иноагентами этих хуцлов и отправить по маршруту Моисея на те же 40 лет. И по традиции сделать обрезание, только не имитацию со шкуркой, а под корень (чтоб не размножались).
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Александр Попов
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3 час.

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