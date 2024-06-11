«Папа, вертолет, смотри!» — 5-летняя Мила отвлекает папу Чернышева от мыслей о смерти Заворотнюк

В день прощаний с Анастасией Заворотнюк Петр Чернышев решил не брать с собой свою 5-летнюю дочку Милу, которая, вероятно, еще не готова эмоционально к подобным взрослым мероприятиям и осознанию того, что мамы больше нет.
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