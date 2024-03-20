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Александр Герасимов и Дмитрий Скворцов из Ивановской области погибли в зоне СВО

Александр Герасимов и Дмитрий Скворцов из Ивановской области погибли в зоне СВО

Свои соболезнования семьям погибших выразил глава региона.Ивановская области простилась с двумя уроженцами региона, которые погибли в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного правительства.

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