Путин заявил о готовности поставлять нефть в США

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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