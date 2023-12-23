ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области

Вооружённые силы Украины минувшей ночью нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в посёлке Максима Горького в Каланчакском районе Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
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