Путин поручил тратить на нацпроекты средства от списания долгов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин поручил Правительству внести изменения в законодательство, позволяющие регионам использовать средства, высвобождаемые от списания бюджетных кредитов, для реализации национальных проектов и финансирования расходов, связанных с проведением специальной военной операции.
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