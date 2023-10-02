Благодаря доводам новосибирского бизнес-омбудсмена обращение предпринимателя взято в работу ЦОП «Бизнес против коррупции»

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие в очередном заседании Общественного Совета Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции», которое состоялось 26 сентября 2023 года.
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