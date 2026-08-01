Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

В Орловской области мыши могут погубить «Зюгановку»

В Орловской области мыши могут погубить «Зюгановку»

Орловские аграрии серьёзно страдают от мышиного засилья на полях. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в текущем сезоне сельхозвредители нанесли ущерб застрахованному урожаю в шести регионах России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии