В Орловской области мыши могут погубить «Зюгановку»

Орловские аграрии серьёзно страдают от мышиного засилья на полях. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в текущем сезоне сельхозвредители нанесли ущерб застрахованному урожаю в шести регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии