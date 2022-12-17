Адани о лучшем в истории: «Месси 18 лет показывает нечеловеческую стабильность. Но я за Марадону»

Адани о лучшем в истории: «Месси 18 лет показывает нечеловеческую стабильность. Но я за Марадону»

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории. – На протяжении 18 лет Месси демонстрирует нечеловеческую стабильность.

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