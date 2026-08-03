Просмотрел первую страницу sdelanounas.ru И хочется сказать: Ведь ведем войну с 50+ странами! Побеждаем!!! И при этом у нас растет экономика, в стране люди живут, работают, и страна строится!!! Владимир Владимирович в одной руке держит меч, и ведет неравный бой с десятками врагов! Второй рукой продолжает отстраивать и поднимать Россию! Лишь малая подборка: Россия впервые строит крупный СПГ-завод по собственной технологии; В Калининграде начали строить новый большой район; Инженеры АО «Пожгидравлика» создали российский аналог насоса Rosenbauer NH30; На стройплощадке моста через Витим начато строительство автомобильных подходов; В Подмосковье открылось новое предприятие по выпуску инженерных систем; Начато строительствo тепловой электростанции в Усолье-Сибирском Иркутской области; B Полярных Зорях началось строительство Кольской АЭС-2 мощностью 1200 МВт; Для атомного ледокола «Ленинград» изготовили реакторы «Искра» и «Гром»; СЧЗ выпустил первую опытную партию изделий для ВСМ Москва-Санкт-Петербург; На Севмаше состоялся вывод из эллинга атомного подводного крейсера «Ульяновск»; В Находке спустили на воду краболов «Залив Шелихова»; Первый из двух новых 245-местных пассажирских теплоходов находится на испытаниях; Космический пункт на Сахалине получил антенный комплекс и прошёл испытания; Завод «ДСТ-Урал» вывел на рынок новую модель гусеничного трактора-бульдозера D12E; В Тюмени открыли вторую очередь терминала международного аэропорта Рощино; На всех российских АЭС запустили единую цифровую систему управления; СХПК-колхоз «Луч» запустил первую очередь фермы на 400 голов в Удмуртии; В Дагестане заработала крупнейшая в России ветроэлектростанция; В России начали производство новой серии 12-тонных башенных кранов МАЯК; Добавлю сферу Медучерждений: В Чувашии открылась новая поликлиника В ярославских больницах обновили хирургию и детский корпус В Перми открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену В алтайском селе открыли новую поликлинику В Брянске открылось новое здание городской поликлиники № 4 В Ногинске открылась новая поликлиника Капремонт в Калининской ЦРБ: открылось терапевтическое отделение В Шихазанах Чувашии открылась новая поликлиника Новый лечебно-диагностический комплекс МГОБ № 62 заработал в Сколкове В Нерюнгри Якутии открылся обновленный хирургический корпус центральной районной больницы Открыто новое здание Череповецкой городской поликлиники № 7 В Анапе открыли новый корпус медицинского центра в «Волей граде» Более 24 тысяч детей получили новую поликлинику в Самаре В Чехове открылась детская поликлиника на 500 посещений в день Новая детская поликлиника открылась в Октябрьском районе Самары В Сахалинской области открылась новая детская поликлиника В Крыму открыли первое модульное приёмное отделение экстренной помощи В п.