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В ЗС Приангарья поступило письмо от ангарчан по поводу закрытия хирургического отделения медсанчасти

В ЗС Приангарья поступило письмо от ангарчан по поводу закрытия хирургического отделения медсанчасти

Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Тютрин подключился к разбирательству по возможному закрытию хирургического отделения медсанчасти № 28 в Ангарске.

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