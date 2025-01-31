Во Владимире годами не могут решить вопрос с самостроями

29 января на встрече прокурора области с журналистами обсудили владимирские самострои. В областном центре в настоящее время находятся три самовольных постройки: ТЦ «Куб» на улице Чайковского, гостиница «Панорама» на Октябрьской и «Клиника медицинских экспертиз» на Большой Нижегородской.
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