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Владимирские новости

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Во Владимире годами не могут решить вопрос с самостроями

Во Владимире годами не могут решить вопрос с самостроями

29 января на встрече прокурора области с журналистами обсудили владимирские самострои. В областном центре в настоящее время находятся три самовольных постройки: ТЦ «Куб» на улице Чайковского, гостиница «Панорама» на Октябрьской и «Клиника медицинских экспертиз» на Большой Нижегородской.

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