Во Владимире годами не могут решить вопрос с самостроями

29 января на встрече прокурора области с журналистами обсудили владимирские самострои. В областном центре в настоящее время находятся три самовольных постройки: ТЦ «Куб» на улице Чайковского, гостиница «Панорама» на Октябрьской и «Клиника медицинских экспертиз» на Большой Нижегородской.