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Маррей еще не принял решение об участии в «Уимблдоне»

Маррей еще не принял решение об участии в «Уимблдоне»

Об этом BBC рассказал Леон Смит, капитан команды Великобритании на Кубке Дэвиса. Ранее появились сообщения от официальных аккаунтов ATP, которые говорили, что британец перенес операцию по удалению кисты в спине и снялся с «Уимблдона».

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