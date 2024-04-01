Полицейские Бавлов задержали помощника аферистов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бавлинскому району задержали 26-летнего уроженца одной из стран СНГ, похитившего 100 тысяч рублей у пенсионерки, обманутой телефонными аферистами.
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