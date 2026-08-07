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Президент Польши открыто поддержал удары Киева по РФ

Президент Польши открыто поддержал удары Киева по РФ

Президент Польши Кароль Навроцкий цинично объяснил прагматичный подход Варшавы к поддержке боевых действий Украины против России, передает канал TV Republika .

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