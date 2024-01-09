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Hill: главе Пентагона Остину хотят объявить импичмент из-за госпитализации

Hill: главе Пентагона Остину хотят объявить импичмент из-за госпитализации

Республиканец из Палаты представителей США Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте министру обороны Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации.

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