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В России понадеялись на продажу газа Китаю подороже

В России понадеялись на продажу газа Китаю подороже

В базовом варианте прогноза Минэкономразвития на текущий и ближайшие три года предполагаются более высокие цены на природный газ, поставляемый по трубопроводам в Китай, чем это было прописано в апрельском варианте ожиданий.

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