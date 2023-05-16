Хабаровская семья осталась без крыши над головой из-за пожара

На Восточном шоссе в Хабаровске полностью выгорела квартира в пятиэтажном доме типа "хрущевка". Пожар привел к тому, что жильцы потеряли свой единственный дом и все личные документы.
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