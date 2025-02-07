Бойцы "Севера" взяли в плен 11 боевиков ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Бойцы одного из мотострелковых полков группировки "Север" при поддержке артиллерии и авиации вытеснили ВСУ из нескольких опорных пунктов, которые те обосновали в Курской области.
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