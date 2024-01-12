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США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное

США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное

В ночь с 11 на 12 января США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене, назвав это самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море.

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