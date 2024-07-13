В чем особенность английских садов и за что их так любят во всем мире? Дизайнер Дарья Сусекова рассказала читателям об основных отличительных чертах традиционного английского сада и дала пару практичных советов, которые помогут создать такой сад на своем

С 18 века живописные сады Британии занимают особое место в истории ландшафтного дизайна. Несмотря на свои консервативные взгляды, британцам удалось создать уникальный и незабываемый стиль – новаторский, комплексный подход к ландшафту.
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