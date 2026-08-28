Александр Лазарев-младший: «Роль, что ни на есть самая главная…»

Актер рассказал, как снимался новый сериал Первого канала «Хозяин Москвы». Кадр из сериала "Хозяин Москвы" Предоставлено Первым каналомВ преддверии празднования 879-летия столицы, 31 августа на Первом канале состоится премьера сериала «Хозяин Москвы».
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