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Александр Лазарев-младший: «Роль, что ни на есть самая главная…»

Александр Лазарев-младший: «Роль, что ни на есть самая главная…»

Актер рассказал, как снимался новый сериал Первого канала «Хозяин Москвы». Кадр из сериала "Хозяин Москвы" Предоставлено Первым каналомВ преддверии празднования 879-летия столицы, 31 августа на Первом канале состоится премьера сериала «Хозяин Москвы».

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