СОН БОГОРОДИЦЫ НА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ.

Универсальный оберег для ношения с собой (сны Пресвятой Богородицы). Аграфена-заступница рассказала нам о таком действенном методе защиты от любых напастей: «Присно-дева Мария — она ж матерь сама, о своем чаде пекется и обо всех чадах, все мы дети ейные.