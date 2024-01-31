СОН БОГОРОДИЦЫ НА ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ.

Универсальный оберег для ношения с собой (сны Пресвятой Богородицы). Аграфена-заступница рассказала нам о таком действенном методе защиты от любых напастей: «Присно-дева Мария — она ж матерь сама, о своем чаде пекется и обо всех чадах, все мы дети ейные.
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