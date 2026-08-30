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Царьград

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Непальская полиция: 788 погибших в результате наводнения в среду

Непальская полиция: 788 погибших в результате наводнения в среду

Наводнение в северных районах Непала, случившееся в среду, привело к гибели 788 человек. Непальская полиция сообщает о спасении 2 752 пострадавших.

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