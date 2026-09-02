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Тверские гребцы стали первыми в командном зачёте в Казани

Тверские гребцы стали первыми в командном зачёте в Казани

Тверские гребцы стали первыми в командном зачёте в Казани — на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет и всероссийских соревнованиях до 15 лет.

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