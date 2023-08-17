Темы дня

125 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Владыка
    Кому то это было нужно и интересно, за такие кто то получает гонорар.СВО В РОДНОМ ДОМЕ...
  • валерий двойнишников
    Буквально месяц назад у вас была другая песня. В чем причина переобувания фактически на лету?Круговорот репрес...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Надо знать историю страны не по жёлтой прессе . Почитайте Спицына, Жукова, историков, а не поросёнкова...и этой гниды...Круговорот репрес...

ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

КОНСТАНТИН КАЛЕДИН Неоднократно натыкаюсь на реплики в Интернете по поводу особей из Крыма и новых районов России, которые становятся диверсантами ВСУ, откалывают антироссийские выходки, оскорбляют и нападают на участников СВО или просто людей с символикой "Z".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Михаил
Теперь мстить будут
Ответить
1 час.
ДБ
Дмитрий Боев
Не. Не мстить. Не выгодно это. Никто за месиь платмть не будет. Приспосабливаться будут. И пока не откроется то самое Окно (в ящик Пандоры) - самыми правильными будут.
Ответить
59 мин.
М
Михаил
Обстановка шаткая, так что могут
Ответить
32 мин.

Картина дня

наверх