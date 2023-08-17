КОНСТАНТИН КАЛЕДИН Неоднократно натыкаюсь на реплики в Интернете по поводу особей из Крыма и новых районов России, которые становятся диверсантами ВСУ, откалывают антироссийские выходки, оскорбляют и нападают на участников СВО или просто людей с символикой "Z".
ЖДУНЫ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Комментарии
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М
Михаил
Теперь мстить будут
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1 час.
ДБ
Дмитрий Боев
Не. Не мстить. Не выгодно это. Никто за месиь платмть не будет. Приспосабливаться будут. И пока не откроется то самое Окно (в ящик Пандоры) - самыми правильными будут.
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59 мин.
М
Михаил
Обстановка шаткая, так что могут
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32 мин.
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