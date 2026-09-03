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Россиянам рассказали, как оформить пенсию умершего супруга

Россиянам рассказали, как оформить пенсию умершего супруга

При этом нельзя одновременно получать собственную страховую пенсию и пенсию по потере кормильца Россияне не могут получать одновременно пенсию по старости и выплату по случаю потери кормильца за умершего супруга.

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