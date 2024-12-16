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Партия - наш рулевой!

Партия - наш рулевой!

Спикер Смоленской областной Думы и глава регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов заявил, что многопартийность России навязал Запад, и предложил вернуться к советской системе.

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Комментарии
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Владимир Петросов
И тогда и сейчас, прежде чем осудить члена партии (правящей), партия сначала открещивается от своего &quot;негодяя&quot;, а потом уже его можно судить (с лёгким сердцем) без ущерба для партийного имиджа.
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20 час.
Taurus Zmei
Они же по другому не могут, капиталистического опыта нет, а копировать не получается, народ не тот
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20 час.

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