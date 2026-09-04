Дипломатия на грани: почему визиты посредников не гарантируют мира

Визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев в нынешней конфигурации скорее выглядит не как гарантированный путь к развязке, а как попытка в последний раз проверить пространство для компромисса перед возможным переходом конфликта в новую фазу.