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Дипломатия на грани: почему визиты посредников не гарантируют мира

Дипломатия на грани: почему визиты посредников не гарантируют мира

Визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев в нынешней конфигурации скорее выглядит не как гарантированный путь к развязке, а как попытка в последний раз проверить пространство для компромисса перед возможным переходом конфликта в новую фазу.

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