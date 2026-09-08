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RT Russia

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ВХ: пусковые установки Mk-41 в Норвегии могут применять различные типы ракет

ВХ: пусковые установки Mk-41 в Норвегии могут применять различные типы ракет

Развёртывание в Норвегии американских универсальных пусковых установок Mk-41 позволяет потенциальному противнику быстро менять состав размещённых там ракет, поэтому у России есть основания резко реагировать на такие шаги Запада, пишет «Военная хроника».

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