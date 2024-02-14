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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЕК вывела iMessage и браузеры Bing и Edge из числа «привратников интернета»

Apple и Microsoft не будут рассматриваться как гейткиперы («привратники интернета») для iMessage, Bing и Edge от Microsoft, а также службы онлайн-рекламы Microsoft Advertising в соответствии с законами ЕС о цифровой конкуренции.

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