ЕК вывела iMessage и браузеры Bing и Edge из числа «привратников интернета»

Apple и Microsoft не будут рассматриваться как гейткиперы («привратники интернета») для iMessage, Bing и Edge от Microsoft, а также службы онлайн-рекламы Microsoft Advertising в соответствии с законами ЕС о цифровой конкуренции.
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