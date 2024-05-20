Минфин выступил против моратория на обнуление демпфера по нефти

Минфин России отклонил предложение "Роснефти" о моратории на обнуление демпферных выплат по нефти до конца сентября и расширении ценового диапазона для выплат нефтяникам, признав, что такие меры не помогут стабилизировать цены на внутреннем рынке.
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