Протесты в Грузии против принятия парламентом закона об иноагентах были инспирированы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) с целью отвлечь президента РФ Владимира Путина от украинского конфликта, США стремятся создавать "цветные революции" у границ России.
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