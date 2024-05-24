Протесты в Грузии против принятия парламентом закона об иноагентах были инспирированы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) с целью отвлечь президента РФ Владимира Путина от украинского конфликта, США стремятся создавать "цветные революции" у границ России.