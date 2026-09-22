Сергей Богачёв оценил влияние равноденствия на магнитные бури

Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв пояснил, как равноденствие может усиливать существующие магнитные бури, не вызывая новых.
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