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В АдГ рассказали о внедрении агентов спецслужб в ряды партии

В АдГ рассказали о внедрении агентов спецслужб в ряды партии

Федеральное ведомство по охране конституции внедряет провокаторов с целью дискредитации партии в глазах общественности и подрыва ее деятельности изнутри, сообщил «Известиям» на условиях анонимности источник в АдГ, который ранее был одним из руководителей партии.

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