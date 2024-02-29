В АдГ рассказали о внедрении агентов спецслужб в ряды партии

Федеральное ведомство по охране конституции внедряет провокаторов с целью дискредитации партии в глазах общественности и подрыва ее деятельности изнутри, сообщил «Известиям» на условиях анонимности источник в АдГ, который ранее был одним из руководителей партии.
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