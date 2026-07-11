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Бургерная против модного кафе: какими выросли близнецы Эмина Агаларова

Бургерная против модного кафе: какими выросли близнецы Эмина Агаларова

Когда Эмин Агаларов несколько лет назад рассказывал о своих сыновьях-близнецах Али и Микаиле, он говорил не только об их увлечениях, но и о совершенно разных характерах.

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Комментарии
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Роман Орманин
А чего во время войны Крокус так плохо охраняли!? За это кто должен нести ответ интересно
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4 н.