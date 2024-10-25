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Блог частного инвестора

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Чистая прибыль «Интер РАО – Электрогенерация» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 13,9%

Выручка АО «Интер РАО – Электрогенерация» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 189,4 млрд рублей, что на 3,3% (или на 6,0 млрд рублей) выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2023 года, следует из отчетности компании.

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