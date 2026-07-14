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Царьград

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Экскурсия «Прекрасный старый дом»: история и чаепитие в Самаре

Экскурсия «Прекрасный старый дом»: история и чаепитие в Самаре

17 июля в музее-галерее «Заварка» состоится авторская экскурсия «Прекрасный старый дом» (12+), которую проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Гурова.

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