Арт-центр Exposed представляет выставку живописи Максима Исаченко

Альтернативным названием выставки было “32-й год в пути”. Максим Исаченко – человек в пути, в стремлении не только познать окружающий мир, но и гораздо глубже погрузиться в свои собственные чувства, переживания и свой внутренний мир.
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