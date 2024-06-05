Поздравляем с днем рождения Ломтеву Надежду Николаевну! Желаем быть всегда счастливой и каждый день встречать с улыбкой на лице.
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Поздравляем с днем рождения Ломтеву Надежду Николаевну! Желаем быть всегда счастливой и каждый день встречать с улыбкой на лице.