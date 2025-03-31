Театр абсурда
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Театр абсурда

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Водка, бренди, телефонные чехлы: солдаты ВСУ продают награбленное в Курской области

Водка, бренди, телефонные чехлы: солдаты ВСУ продают награбленное в Курской области

БлокнотРУ Украинцы проводят в интернете аукционы, на которых продают вещи, украденные у мирных жителей Курской области.

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