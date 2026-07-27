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Акции CXMT взлетели на 500% в Шанхае, обогнав Intel по рыночной стоимости

Акции CXMT взлетели на 500% в Шанхае, обогнав Intel по рыночной стоимости

Акции китайского производителя микросхем памяти CXMT Corp в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже выросли более чем на 500%, что вывело компанию в лидеры по рыночной капитализации среди публичных компаний Китая и позволило ей обойти по стоимости американскую Intel.

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