Акции CXMT взлетели на 500% в Шанхае, обогнав Intel по рыночной стоимости

Акции китайского производителя микросхем памяти CXMT Corp в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже выросли более чем на 500%, что вывело компанию в лидеры по рыночной капитализации среди публичных компаний Китая и позволило ей обойти по стоимости американскую Intel.