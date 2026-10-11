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Названа причина отказа Федора Емельяненко от UFC

Названа причина отказа Федора Емельяненко от UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко так и не подписал контракт с крупнейшим американским MMA-промоушеном .

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